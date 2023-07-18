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Пентагон: на усиление ВВС Украины до уровня России потребуется много лет и денег

Ведомости

Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе. Об этом заявил глава начальников штабов армии США генерал Марк Милли.

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», – сказал генерал (цитата по «РИА Новости»). По словам Милли, у России есть «сотни истребителей четвертого и пятого поколения», в то время как поставка, например, 10 американских истребителей F-16 – это $2 млрд.

16 июля советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению истребителями F-16 может начаться через две недели. Решение о поставках самолетов американского производства было принято на саммите «Большой семерки» (G7 – входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в мае.

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При этом ранее директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс назвал условия для размещения F-16 пока «неидеальными». Тогда он также отметил, что это связано, в частности, с обширными возможностями в сфере противовоздушной обороны, которыми обладает армия России.

Российские власти отмечали, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16. 16 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что попавшие на Украину истребители будут гореть так же, как и танки Leopard. По его словам, российская армия успешно уничтожает эту технику при отражении атак ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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