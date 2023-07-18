Пентагон: на усиление ВВС Украины до уровня России потребуется много лет и денег

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», – сказал генерал (цитата по «РИА Новости»). По словам Милли, у России есть «сотни истребителей четвертого и пятого поколения», в то время как поставка, например, 10 американских истребителей F-16 – это $2 млрд.