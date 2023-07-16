В США заявили о скором начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16
Через две недели может начаться программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению истребителями F-16, сообщил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», – сказал он (цитата по ТАСС).
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.
Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г.
Российские власти заявляли, что передача Киеву истребителей не изменит ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.