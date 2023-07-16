В США заявили о скором начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г.