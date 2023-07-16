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Политика

В США заявили о скором начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16

Ведомости

Через две недели может начаться программа подготовки украинских летчиков в странах Евросоюза к управлению истребителями F-16, сообщил в интервью CNN советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужна пара недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», – сказал он (цитата по ТАСС).

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел 19–21 мая в японском городе Хиросиме, было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.

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Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16, говорил в конце мая глава Пентагона Ллойд Остин. Именно эти страны, по данным Politico, могут передать истребители Киеву. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что поставки F-16 могут начаться до конца 2023 г. 

Российские власти заявляли, что передача Киеву истребителей не изменит ситуацию на линии соприкосновения, но Россия даст военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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