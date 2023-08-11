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Белый дом заявил о неготовности программы обучения ВСУ пилотированию F-16

Ведомости

Разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена, передает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Программа разрабатывается США совместно с европейскими партнерами, включая Данию и Нидерланды. Отдельно Кирби упомянул, что нельзя игнорировать то, что ручное управление F-16 осуществляется на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском. Поэтому украинские пилоты должны обладать хотя бы базовым знанием языка, чтобы летать.

В США также готовы к тому, что у Европы могут возникнуть сложности с обучением украинских военных пилотированию F-16 на своей территории.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 затягивается из-за дополнительных курсов по английскому языку. Украинские чиновники отмечают, что это отодвигает начало боевой подготовки с сентября этого года до января 2024 г.

Ранее по теме: СМИ: обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до зимы 2024 года

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. 23 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN 23 июля, что Украина получит истребители F-16, но реализация этого решения потребует нескольких месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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