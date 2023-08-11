Белый дом заявил о неготовности программы обучения ВСУ пилотированию F-16

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. 23 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN 23 июля, что Украина получит истребители F-16, но реализация этого решения потребует нескольких месяцев.