СМИ: обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до зимы 2024 года
Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 затягивается из-за дополнительных курсов по английскому языку. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников с Украины сообщила The Washington Post.
«Хотя пилоты уже свободно говорят по-английски, они должны сначала посетить четырехмесячные уроки английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами», – пишет газета. Уточняется, что на обучении не только пилотов, но и всего персонала настояла Дания.
Украинские чиновники отмечают, что это отодвигает начало боевой подготовки с сентября этого года до января 2024 г. При этом, как заявили собеседники газеты, они не хотят «слишком критиковать своих американских и европейских благотворителей, опасаясь показаться неблагодарными».
При этом командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского, а изучение дополнительной терминологии «не займет много времени».
На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды.
4 августа телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что поставки самолетов не изменят ситуацию в зоне боевых действий. Похожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля. По его словам, «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться».