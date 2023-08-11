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СМИ: обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до зимы 2024 года

Ведомости

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 затягивается из-за дополнительных курсов по английскому языку. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников с Украины сообщила The Washington Post.

«Хотя пилоты уже свободно говорят по-английски, они должны сначала посетить четырехмесячные уроки английского языка в Великобритании, чтобы выучить терминологию, связанную с самолетами», – пишет газета. Уточняется, что на обучении не только пилотов, но и всего персонала настояла Дания.

Украинские чиновники отмечают, что это отодвигает начало боевой подготовки с сентября этого года до января 2024 г. При этом, как заявили собеседники газеты, они не хотят «слишком критиковать своих американских и европейских благотворителей, опасаясь показаться неблагодарными».

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

Они могут появиться у ВСУ через несколько месяцев

При этом командир Воздушного командования «Центр» ВВС Украины Сергей Голубцов заявил, что отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского, а изучение дополнительной терминологии «не займет много времени».

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды.

4 августа телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что поставки самолетов не изменят ситуацию в зоне боевых действий. Похожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля. По его словам, «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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