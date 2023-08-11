СМИ: обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до зимы 2024 года

4 августа телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц США сообщил, что поставки самолетов не изменят ситуацию в зоне боевых действий. Похожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля. По его словам, «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться».