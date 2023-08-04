В США признали, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию в зоне конфликта

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN также сообщил, что «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться». Он отметил, что речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования истребителей в общевойсковых операциях, а все это занимает время.