В США признали, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию в зоне конфликта
Поставка истребителей F-16 Киеву не изменит ситуацию в зоне боевых действий, считают американские чиновники. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Официальные лица США говорят, что истребителей в одиночку будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», – сообщает канал. Уточняется, что принятие решения об отправлении самолетов на Украину не означает быстрое влияние на ситуацию в зоне конфликта. По оценкам чиновников, перед применением истребителей «потребуются месяцы».
23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN также сообщил, что «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться». Он отметил, что речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования истребителей в общевойсковых операциях, а все это занимает время.
На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.
Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. По данным Politico, именно эти страны могут передать истребители для ВСУ.