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Политика

В США признали, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию в зоне конфликта

Ведомости

Поставка истребителей F-16 Киеву не изменит ситуацию в зоне боевых действий, считают американские чиновники. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Официальные лица США говорят, что истребителей в одиночку будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», – сообщает канал. Уточняется, что принятие решения об отправлении самолетов на Украину не означает быстрое влияние на ситуацию в зоне конфликта. По оценкам чиновников, перед применением истребителей «потребуются месяцы».

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN также сообщил, что «даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться». Он отметил, что речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования истребителей в общевойсковых операциях, а все это занимает время.

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На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. По данным Politico, именно эти страны могут передать истребители для ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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