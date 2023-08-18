Глава МИД Дании: США дали разрешение на отправку F-16 Украине

«Мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий. <...> Это означает, что барьера для возможности сделать это больше нет. И вместе с нашими союзниками мы сейчас выясняем, каким может быть следующий шаг», – сказал Расмуссен.