Глава МИД Дании: США дали разрешение на отправку F-16 Украине
США передали разрешение Дании отправить истребители F-16 Украине после окончания обучения пилотов ВСУ. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает Danmarks radio.
«Мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий. <...> Это означает, что барьера для возможности сделать это больше нет. И вместе с нашими союзниками мы сейчас выясняем, каким может быть следующий шаг», – сказал Расмуссен.
Он добавил, что Нидерланды получили аналогичное письмо с разрешением.
18 августа Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Укриане из Дании и Нидерландов. В письме Блинкен выразил поддержку США в передаче истребителей Украине и в обучении украинских пилотов, отмечало агентство. Госсекретарь добавил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.
На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос модератора, заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.