МИД Венгрии назвал условия одобрения приема Швеции в НАТО
Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО после восстановления уважения в двусторонних отношениях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет портал 24.hu.
Швеция одновременно призывает принять соглашение, но в то же время обвиняет венгерский парламент в нарушениях принципа демократии.
«Он отметил, что депутаты получили свой мандат в результате демократического конкурса, многие депутаты от правительственных партий получили поддержку народа четыре, пять и даже шесть раз», – пишет портал.
Спикер национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер 18 сентября заявил, что не уверен в необходимости одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление Кевер сделал после того, как в школах Швеции показали учебное видео, в котором критиковалась политика Венгрии.
Швеция подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Тогда же заявку подала и Финляндия, которая в апреле официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.
Против вступления Швеции выступала Турция, однако позже согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в альянс, парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре.