МИД Венгрии назвал условия одобрения приема Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Тогда же заявку подала и Финляндия, которая в апреле официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.