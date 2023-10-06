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МИД Венгрии назвал условия одобрения приема Швеции в НАТО

Ведомости

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО после восстановления уважения в двусторонних отношениях, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, пишет портал 24.hu.

Швеция одновременно призывает принять соглашение, но в то же время обвиняет венгерский парламент в нарушениях принципа демократии. 

«Он отметил, что депутаты получили свой мандат в результате демократического конкурса, многие депутаты от правительственных партий получили поддержку народа четыре, пять и даже шесть раз», – пишет портал.

Спикер национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кевер 18 сентября заявил, что не уверен в необходимости одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО. Такое заявление Кевер сделал после того, как в школах Швеции показали учебное видео, в котором критиковалась политика Венгрии.

Швеция подала заявку на членство в НАТО после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Тогда же заявку подала и Финляндия, которая в апреле официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.

Против вступления Швеции выступала Турция, однако позже согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в альянс, парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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