Газета
Политика

В Венгрии поставили под вопрос необходимость вступления Швеции в НАТО

Ведомости

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер не уверен, что Будапешту необходимо одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала HirTV.

Такое заявление Кевер сделал после того, как в школах Швеции показали учебное видео, в котором критиковалась политика Венгрии.

«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое же мнение о нас и нашем патриотизме, как отражено в этом маленьком фильме. Так что же мы ищем в альянсе? Значит, кто-то не на своем месте», – отметил он.

Ранее по теме: Эрдоган заявил о невыполнении Швецией договоренностей для вступления в НАТО

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также раскритиковал этот фильм. Он направил своему шведскому коллеге письмо, в котором назвал информацию из видео ложным обвинением. Сийярто отметил, что это не помогает процессу ратификации соглашения о вступлении Швеции в военный альянс. Он указал на противоречие, так как Стокгольм призывает парламент Венгрии одобрить заявку и одновременно обвиняет парламентариев в разрушении демократии в стране.

Швеция подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Тогда же заявку подала и Финляндия, которая в апреле официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.

Против вступления Швеции выступала Турция. Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок, парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. Однако 16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм все еще не выполнил данные Анкаре обещания, которые позволят стране присоединиться к НАТО.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных