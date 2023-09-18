В Венгрии поставили под вопрос необходимость вступления Швеции в НАТО
Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер не уверен, что Будапешту необходимо одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала HirTV.
Такое заявление Кевер сделал после того, как в школах Швеции показали учебное видео, в котором критиковалась политика Венгрии.
«Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое же мнение о нас и нашем патриотизме, как отражено в этом маленьком фильме. Так что же мы ищем в альянсе? Значит, кто-то не на своем месте», – отметил он.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также раскритиковал этот фильм. Он направил своему шведскому коллеге письмо, в котором назвал информацию из видео ложным обвинением. Сийярто отметил, что это не помогает процессу ратификации соглашения о вступлении Швеции в военный альянс. Он указал на противоречие, так как Стокгольм призывает парламент Венгрии одобрить заявку и одновременно обвиняет парламентариев в разрушении демократии в стране.
Швеция подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Тогда же заявку подала и Финляндия, которая в апреле официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.
Против вступления Швеции выступала Турция. Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок, парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. Однако 16 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм все еще не выполнил данные Анкаре обещания, которые позволят стране присоединиться к НАТО.