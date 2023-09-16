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Политика

Эрдоган заявил о невыполнении Швецией договоренностей для вступления в НАТО

Ведомости

Швеция все еще не выполнила данные Турции обещания, которые позволят ей присоединиться к НАТО. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются», – сказал он (цитата по ТАСС).

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Финляндия официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.

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Против вступления Швеции выступала Турция. Власти страны обвиняют шведское правительство в предоставлении политического убежища террористам, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), а также сторонникам проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки переворота в 2016 г.

Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Позднее Эрдоган заявил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос о ратификации в октябре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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