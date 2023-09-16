Эрдоган заявил о невыполнении Швецией договоренностей для вступления в НАТО
Швеция все еще не выполнила данные Турции обещания, которые позволят ей присоединиться к НАТО. Об этом на пресс-конференции в Стамбуле сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются», – сказал он (цитата по ТАСС).
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. В апреле Финляндия официально стала 31-м членом военного блока. По уставу организации для принятия новых государств в НАТО требуется согласие всех ее членов.
Против вступления Швеции выступала Турция. Власти страны обвиняют шведское правительство в предоставлении политического убежища террористам, включая активистов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), а также сторонникам проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором попытки переворота в 2016 г.
Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля по итогам трехсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Позднее Эрдоган заявил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос о ратификации в октябре.