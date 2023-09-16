Эрдоган заявил о невыполнении Швецией договоренностей для вступления в НАТО

«Пусть они вносят любые поправки в законы или конституцию. Но необходимо на практике реализовывать те законы, которые в Швеции приняли. Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются», – сказал он (цитата по ТАСС).