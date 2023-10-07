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Захарова: единственный путь в Евросоюз – выслужиться на ниве русофобии

Ведомости

Русофобия стала главным критерием при решении о приеме новых стран в Евросоюз. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о словах главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о том, что все решения о приеме новых стран в ЕС будут приниматься только на основании их заслуг.

«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать – выслужиться на ниве русофобии», – сделала вывод Захарова.

6 октября Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий, приведя в пример миграционное соглашение с Тунисом – Совет ЕС «остался в стороне» от принятия решения. По информации издания, ЕК отреагировал на слова Мишеля раздражением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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