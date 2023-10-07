Захарова: единственный путь в Евросоюз – выслужиться на ниве русофобии
Русофобия стала главным критерием при решении о приеме новых стран в Евросоюз. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила о словах главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о том, что все решения о приеме новых стран в ЕС будут приниматься только на основании их заслуг.
«То есть уже и критерии отменили. Остались «заслуги». Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать – выслужиться на ниве русофобии», – сделала вывод Захарова.
6 октября Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий, приведя в пример миграционное соглашение с Тунисом – Совет ЕС «остался в стороне» от принятия решения. По информации издания, ЕК отреагировал на слова Мишеля раздражением.