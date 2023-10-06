СМИ сообщили о раздражении фон дер Ляйен из-за слов главы Евросовета об Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель дал интервью Spiegel, в котором раскритиковал внешнеполитические инициативы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, в ЕК отреагировали на его слова раздражением. Об этом пишет Spiegel.
В интервью изданию Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий, приведя в пример миграционное соглашение с Тунисом. По его словам, глава ЕК подписала его совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и итальянкой Джорджией Мелони, однако Совет ЕС «остался в стороне» от принятия решения. Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста назвала слова Мишеля «частично ложными».
Как отмечает Spiegel, обвиняя фон дер Ляйен в превышении полномочий, Мишель делает то же самое, когда говорит о перспективе присоединения Украины к ЕС к 2030 г. Эти слова также вызвали раздражение в ЕК, пишет газета. Конфликт главы Евросовета и главы ЕК Spiegel назвал «причудливой борьбой за власть».
В ходе пресс-конференции Подеста отметила, что «отчасти неточными» являются и заявления глава Евросовета о распределении ролей внутри ЕС. В интервью Мишель утверждал, что Евросовет принимает «решение о стратегическом направлении», а ЕК, в свою очередь, заботится о его реализации.
В июне фон дер Ляйен заявила в интервью El Mundo, что ЕК не может назвать точную дату вступления Украины в ЕС, однако, по ее словам, существование ЕС без Украины в его составе «было бы немыслимым» через 20 или 30 лет.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в сообществе. Власти ЕС неоднократно указывали на необходимость проведения ряда реформ и принятия мер по борьбе с коррупцией на Украине для присоединения страны к сообществу.