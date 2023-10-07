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Кадыров предложил отменить выборы президента из-за спецоперации

Ведомости

Выборы президента России следует отменить, пока идет спецоперация, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. С таким предложением политик выступил во время флешмоба в центре Грозного, который приурочен к дню рождения президента Владимира Путина, пишет «РИА Новости».

Голосование можно провести с одним кандидатом – действующим главой государства, допустил Кадыров.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», – сказал он.

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Кадыров также назвал Путина в своей речи самым мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком. По его мнению, президент «никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду», а также максимально вникает во все проблемы регионов.

Президентские выборы в России запланированы на 2024 г. По законодательству процедура проходит в третье воскресенье марта, т. е. в следующем году выборы могут пройти 17 марта. ЦИК уже начал подготовку к выборам, говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова.

11 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент примет решение об участии в выборах после назначения дат голосования и выдвижения кандидатур. В тот же день Песков отметил, что если Путин выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2024 г., составить ему реальную конкуренцию не сможет никто.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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