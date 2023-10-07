ХАМАС взял в плен израильских военных в районе сектора Газа
ХАМАС взял израильтян в заложники в секторе Газа. Об этом сообщил агентству The Time of Israel главный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.
Он также отметил, что вблизи границы с сектором Газа боевые действия продолжаются в 22 точках. По предварительным данным, палестинцы взяли в плен израильских военных в Беери и Офакиме.
Представитель ЦАХАЛа добавил, что израильская армия перебросит к границе с сектором Газа еще четыре дивизии. Сейчас на юге Израиля ведут бои военнослужащие 31 батальона.
Ранее палестинское агентство Ma'an со ссылкой на представителя боевого крыла «Бригады аль-Кудс» в составе радикальной группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу заявило, что боевики взяли в плен израильских военных в районе сектора Газа.
«Мы подтверждаем, что в наших руках находится много [израильских] солдат, которые являются нашими пленниками», – уточнил Хамза.
«Исламский джихад» присоединился к военной операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной террористической группировкой ХАМАС утром 7 октября.
Около 9:30 лидер военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Около 12:00 в ЦАХАЛе заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.
По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.