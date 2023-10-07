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Политика

ХАМАС взял в плен израильских военных в районе сектора Газа

Ведомости

ХАМАС взял израильтян в заложники в секторе Газа. Об этом сообщил агентству The Time of Israel главный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

Он также отметил, что вблизи границы с сектором Газа боевые действия продолжаются в 22 точках. По предварительным данным, палестинцы взяли в плен израильских военных в Беери и Офакиме.

Представитель ЦАХАЛа добавил, что израильская армия перебросит к границе с сектором Газа еще четыре дивизии. Сейчас на юге Израиля ведут бои военнослужащие 31 батальона.

Ранее палестинское агентство Ma'an со ссылкой на представителя боевого крыла «Бригады аль-Кудс» в составе радикальной группировки «Исламский джихад» Абу Хамзу заявило, что боевики взяли в плен израильских военных в районе сектора Газа.

«Мы подтверждаем, что в наших руках находится много [израильских] солдат, которые являются нашими пленниками», – уточнил Хамза.

«Исламский джихад» присоединился к военной операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной террористической группировкой ХАМАС утром 7 октября.

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Около 9:30 лидер военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Около 12:00 в ЦАХАЛе заявили о проникновении боевиков ХАМАС на территорию Израиля.

По данным минздрава и службы скорой помощи Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли 40 израильтян, ранения получили более 700 человек. Палестина заявила о гибели 160 человек в секторе Газа с начала конфликта. Ранения получили около 1500 палестинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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