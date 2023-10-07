Частный дом получил незначительные повреждения из-за падения БПЛА под Истрой

Витушева уточнила, что части беспилотника отправлены на экспертизу. Позднее она рассказала, что летательный аппарат нес на себе взрывчатое вещество – в ходе поисковых работ был обнаружен специальный контейнер для несения взрывоопасных элементов. На место была вызвана саперная группа, часть жителей домов коттеджного поселка «Русская деревня» была эвакуирована.