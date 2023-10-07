Частный дом получил незначительные повреждения из-за падения БПЛА под Истрой
В результате падения беспилотника в Истринском городском округе незначительные повреждения получил частный дом, пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале глава округа Татьяна Витушева.
«В ходе проводимых поисково-следственных мероприятий на территории падения обломков уничтоженного БПЛА выявлены незначительные повреждения кровли близлежащего частного дома. Пострадавших нет», – написала она.
Витушева уточнила, что части беспилотника отправлены на экспертизу. Позднее она рассказала, что летательный аппарат нес на себе взрывчатое вещество – в ходе поисковых работ был обнаружен специальный контейнер для несения взрывоопасных элементов. На место была вызвана саперная группа, часть жителей домов коттеджного поселка «Русская деревня» была эвакуирована.
«В результате направленного подрыва штатных средств взрывания контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен саперной группой. Масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте», – сообщила Витушева.
Об уничтожении БПЛА утром 7 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным Минобороны, беспилотник пытался атаковать регион примерно в 5:05 утра. По данным Telegram-канала Mash, из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве в аэропорту «Внуково» объявляли план «Ковер».
По данным «Яндекс.Расписания» на 7:25 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны 23 рейса, отменены пять.