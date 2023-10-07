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Частный дом получил незначительные повреждения из-за падения БПЛА под Истрой

Ведомости

В результате падения беспилотника в Истринском городском округе незначительные повреждения получил частный дом, пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале глава округа Татьяна Витушева.

«В ходе проводимых поисково-следственных мероприятий на территории падения обломков уничтоженного БПЛА выявлены незначительные повреждения кровли близлежащего частного дома. Пострадавших нет», – написала она.

Витушева уточнила, что части беспилотника отправлены на экспертизу. Позднее она рассказала, что летательный аппарат нес на себе взрывчатое вещество – в ходе поисковых работ был обнаружен специальный контейнер для несения взрывоопасных элементов. На место была вызвана саперная группа,  часть жителей домов коттеджного поселка «Русская деревня» была эвакуирована.

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«В результате направленного подрыва штатных средств взрывания контейнер со взрывчатым веществом был уничтожен саперной группой. Масса взрывчатого вещества, находившегося в контейнере, составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте», – сообщила Витушева.

Об уничтожении БПЛА утром 7 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По данным Минобороны, беспилотник пытался атаковать регион примерно в 5:05 утра. По данным Telegram-канала Mash, из-за неопознанного объекта в воздушном пространстве в аэропорту «Внуково» объявляли план «Ковер».

По данным «Яндекс.Расписания» на 7:25 мск, во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны 23 рейса, отменены пять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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