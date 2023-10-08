Армия Израиля заявила об ударах по Ливану
Израиль решил нанести удары по одному из районов в Ливане, говорится в заявлении в Telegram-канале армии обороны страны. Это произошло после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.
По данным израильских военных, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать безопасность жителей Израиля.
Израиль также продолжает защищаться от палестинской группировки ХАМАС, которая с утра 7 октября напала на страну, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции завершена.
Стороны сообщили о сотнях погибших гражданских лиц. По последним данным The Times of Israel, число погибших возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.