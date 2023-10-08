Газета
Политика

Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

Ведомости

Израиль решил нанести удары по одному из районов в Ливане, говорится в заявлении в Telegram-канале армии обороны страны. Это произошло после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.

По данным израильских военных, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под обстрел попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия пообещала, что вооруженные силы продолжат защищать безопасность жителей Израиля.

Ранее по теме: Атака ХАМАС на Израиль. Главное по итогам 7 октября

Израиль также продолжает защищаться от палестинской группировки ХАМАС, которая с утра 7 октября напала на страну, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил на территории страны чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции завершена.

Стороны сообщили о сотнях погибших гражданских лиц. По последним данным The Times of Israel, число погибших возросло до 300. По меньшей мере 1590 человек получили ранения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных