Газета
Политика

Алиев возложил на Францию вину за возможное противостояние с Арменией

Ведомости

Франция будет виновником нового возможного противостояния Армении и Азербайджана, передача Парижем вооружения Армении не приведет к миру, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая должна была пройти 5 октября в испанской Гранаде. Он объяснил свое решение отказом допустить к переговорам представителей Турции. В пресс-службе Алиева рассказали, что 7 октября в беседе с Мишелем он назвал «неверным подходом» включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде. По его словам, азербайджанская сторона не участвовала во встрече из-за «известной позиции Франции». 

«Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Совет ЕС: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

Алиев также отметил «неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода». Оно не служит обеспечению мира и стабильности в регионе, считает президент.

Глава государства также высказался о последних событиях в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку «в соответствии с международным правом и уставом ООН» закрепил свой суверенитет и обеспечил «нейтрализацию незаконных военных формирований на своей территории». По его данным, восемь сел Азербайджана все еще остаются под «армянской оккупацией». 

Мишель заявил о готовности ЕС «продолжать усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений», говорится в сообщении.

Глава Евросовета ранее после встречи в Гранаде сообщил, что ЕС направил приглашения лидерам Азербайджана и Армении на переговоры в Брюсселе в конце октября. По его словам, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились принять во встрече участие.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных