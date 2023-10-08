Алиев возложил на Францию вину за возможное противостояние с Арменией
Франция будет виновником нового возможного противостояния Армении и Азербайджана, передача Парижем вооружения Армении не приведет к миру, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Ранее Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая должна была пройти 5 октября в испанской Гранаде. Он объяснил свое решение отказом допустить к переговорам представителей Турции. В пресс-службе Алиева рассказали, что 7 октября в беседе с Мишелем он назвал «неверным подходом» включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде. По его словам, азербайджанская сторона не участвовала во встрече из-за «известной позиции Франции».
«Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция», – говорится в сообщении.
Алиев также отметил «неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода». Оно не служит обеспечению мира и стабильности в регионе, считает президент.
Глава государства также высказался о последних событиях в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку «в соответствии с международным правом и уставом ООН» закрепил свой суверенитет и обеспечил «нейтрализацию незаконных военных формирований на своей территории». По его данным, восемь сел Азербайджана все еще остаются под «армянской оккупацией».
Мишель заявил о готовности ЕС «продолжать усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений», говорится в сообщении.
Глава Евросовета ранее после встречи в Гранаде сообщил, что ЕС направил приглашения лидерам Азербайджана и Армении на переговоры в Брюсселе в конце октября. По его словам, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились принять во встрече участие.