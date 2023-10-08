Алиев возложил на Францию вину за возможное противостояние с Арменией

Ранее Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая должна была пройти 5 октября в испанской Гранаде. Он объяснил свое решение отказом допустить к переговорам представителей Турции. В пресс-службе Алиева рассказали, что 7 октября в беседе с Мишелем он назвал «неверным подходом» включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде. По его словам, азербайджанская сторона не участвовала во встрече из-за «известной позиции Франции».