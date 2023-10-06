Глава Евросовета: Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в конце октября
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении», – сообщил он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече с Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС, которая должна была пройти 5 октября в Гранаде. Он объяснил свое решение отказом допустить к переговорам представителей Турции.
После этого Мишель сообщил, что ЕС направил приглашения лидерам Азербайджана и Армении на переговоры в Брюсселе в конце октября. «Мы верим в дипломатию. Мы верим в политический диалог», – сказал Мишель (цитата по Reuters).
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 5 октября Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.