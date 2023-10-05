Глава ЕК: Евросоюз выделит Армении 25 млн евро помощи

5 октября в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого должна была состояться пятисторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС. Однако 3 октября стало известно, что Алиев отказался от участия в этих переговорах в связи с отказом допустить к ним представителей Турции.