Глава ЕК: Евросоюз выделит Армении 25 млн евро помощи
Евросоюз выделит Армении 25 млн евро в качестве финансовой помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде.
«Мы выделили 5,2 млн евро. Я скажу сегодня премьеру Армении [Николу Пашиняну], что мы счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро и что мы даем еще 15 млн евро помощи для бюджета Армении», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам фон дер Ляйен, в Гранаде она обсудит с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры поддержки для республики.
5 октября в Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого должна была состояться пятисторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представителями Франции, Германии и ЕС. Однако 3 октября стало известно, что Алиев отказался от участия в этих переговорах в связи с отказом допустить к ним представителей Турции.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По последним данным, в Армению въехали более 100 000 жителей Нагорного Карабаха.