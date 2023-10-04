Захарова заявила, что Евросоюз предал Армению
Армению предал Евросоюз (ЕС), а не Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова отметила, что ЕС «молча взирал» на то, как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, как поставляли в Нагорный Карабах гуманитарную помощь после разблокирования Лачинского коридора и как сопровождали переселенцев из Карабаха в Армению.
«Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – сказала она.
По словам Захаровой, ЕС не обеспечивает в Армении «никакой стабильности и деэскалации», а занимается «разведывательным мониторингом в интересах Брюсселя» и провоцированием ситуации. Она добавила, что с момента договоренностей, достигнутых в 2020 г., «сталкивало <...> Ереван [с Баку] именно западное сообщество».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял Россию в невыполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В частности, в начале сентября он заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы якобы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потом не может его покинуть.
В конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за события в Карабахе на российскую сторону и миротворцев, «которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции». При этом он отметил, что Армения остается союзником и близким к России государством.