Захарова заявила, что Евросоюз предал Армению

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял Россию в невыполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В частности, в начале сентября он заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа, а российские миротворцы якобы не контролируют Лачинский коридор. В Кремле не согласились со словами премьера, подчеркнув, что РФ является «неотъемлемой составной частью этого региона», а потом не может его покинуть.