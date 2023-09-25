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Политика

Кремль не согласен с упреками в адрес российских миротворцев в Карабахе

Ведомости

Кремль категорически не согласен с попыткой возложить ответственность на российскую сторону за события в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что у него есть вопросы к российским миротворцам, Песков заявил, что Кремль никогда с такими упреками не согласится.

«Но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Мы никогда с такими упреками не согласимся», – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва продолжит диалог с Ереваном на различных уровнях. Он отметил, что Армения остается союзником и близким к России государством.  «В нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении, значительно больше. Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной», – добавил Песков.

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Ранее Пашинян отрицал, что пытается возложить ответственность за Нагорный Карабах на Россию. По его словам, Ереван готов нести «свою долю ответственности» за происходящее в регионе.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

В ходе «антитеррористической операции» Баку погибло шесть российский миротворцев, сообщала Генпрокуратура Азербайджана. Пятеро погибли при обстреле машины азербайджанскими военными, один – умер при обстреле «Камаза» «неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований».

Минобороны РФ сообщило, что мирные жители Нагорного Карабаха выразили благодарность российским миротворцам за оказанную помощь. Миротворцы сопроводили автомобильные колонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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