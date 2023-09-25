Кремль не согласен с упреками в адрес российских миротворцев в Карабахе

«Но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Мы никогда с такими упреками не согласимся», – заявил представитель Кремля.