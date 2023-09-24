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Жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь

Ведомости

Мирные жители Нагорного Карабаха выразили благодарность российским миротворцам за оказанную помощь, сообщает пресс-службы Министерства обороны России.

Миротворцы сопроводили автомобильные колонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перед Азербайджаном.

«Всего в сопровождении российских миротворцев убыло 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка», – говорится в сообщении.

Миротворцы поддерживают контакты с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение дальнейшего кровопролития, а также соблюдение норм гуманитарного права. Благодаря этому нарушения режима прекращения огня в региона не фиксировалось с 20 сентября. Вооруженные силы НКР продолжают сдавать оружие в рамках ранее достигнутых договоренностей, отметили в оборонном ведомстве.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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