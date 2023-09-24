Жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь

Миротворцы поддерживают контакты с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение дальнейшего кровопролития, а также соблюдение норм гуманитарного права. Благодаря этому нарушения режима прекращения огня в региона не фиксировалось с 20 сентября. Вооруженные силы НКР продолжают сдавать оружие в рамках ранее достигнутых договоренностей, отметили в оборонном ведомстве.