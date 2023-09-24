Жители Нагорного Карабаха поблагодарили российских миротворцев за помощь
Мирные жители Нагорного Карабаха выразили благодарность российским миротворцам за оказанную помощь, сообщает пресс-службы Министерства обороны России.
Миротворцы сопроводили автомобильные колонны с жителями Карабаха, которые переезжают в Армению после капитуляции властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики перед Азербайджаном.
«Всего в сопровождении российских миротворцев убыло 5 автобусов и 41 единица личного автотранспорта. Перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка», – говорится в сообщении.
Миротворцы поддерживают контакты с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение дальнейшего кровопролития, а также соблюдение норм гуманитарного права. Благодаря этому нарушения режима прекращения огня в региона не фиксировалось с 20 сентября. Вооруженные силы НКР продолжают сдавать оружие в рамках ранее достигнутых договоренностей, отметили в оборонном ведомстве.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило и Минобороны России. 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана.