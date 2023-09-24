Пашинян заявил о неэффективности структур безопасности Армении
Структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности страны, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в видеообращении гражданам.
«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», – сказал он (цитата по ТАСС).
Пашинян заявил также о необходимости сотрудничать со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодную совместную работу. Армянский премьер прокомментировал работу российского миротворческого контингента.
По его словам, «серьезные вопросы» о целях его деятельности вызывают «захват сел Хцаберд и Хин Тахер в декабре 2020 года, взятие в плен более 60 армянских военнослужащих, события в селе Парух, политика запугивания населения Карабаха и блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана и, наконец, нападение на Нагорный Карабах 19 сентября».
«Мы призываем наших партнеров уважать наше государство и суверенитет, заявляем о решительной воле укрепить нашу внешнюю и внутреннюю безопасность», – сказал он (цитата по Sputnik Армения).
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
Пашинян ранее заявлял, что Армения готова принять беженцев из Карабаха, но в данный момент, по оценке властей, прямой угрозы гражданскому населению региона нет. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе.