Пашинян заявил о неэффективности структур безопасности Армении

По его словам, «серьезные вопросы» о целях его деятельности вызывают «захват сел Хцаберд и Хин Тахер в декабре 2020 года, взятие в плен более 60 армянских военнослужащих, события в селе Парух, политика запугивания населения Карабаха и блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана и, наконец, нападение на Нагорный Карабах 19 сентября».