МИД Армении призвал ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе.