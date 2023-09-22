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МИД Армении призвал ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах

Ведомости

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе.

«Я призываю Совет Безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: <...> немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого Мирзоян призвал Совет Безопасности ООН «осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан».

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

В Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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