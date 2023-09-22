МИД Армении призвал ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян призвал ввести миротворцев с мандатом ООН в Нагорный Карабах, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Об этом он заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе.
«Я призываю Совет Безопасности продемонстрировать свой авторитет, предприняв следующие срочные меры: <...> немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН, составленную из сотрудников различных агентств, для мониторинга и оценки ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого Мирзоян призвал Совет Безопасности ООН «осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан».
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
В Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе.