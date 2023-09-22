Представители армян Карабаха встретились с властями Азербайджана

Переговоры в Евлахе прошли сразу после того, как власти непризнанной НКР согласились разоружить свои формирования и прекратить сопротивление. Позже МИД Армении в своем заявлении допустил, что карабахские армяне теоретически могут жить под управлением Азербайджана при условии налаживания диалога между Баку и Степанакертом (Ханкенди). При этом премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что Ереван не принимал участия в подготовке соглашения о прекращении огня, а вооруженные силы страны не присутствуют на территории непризнанной республики с лета 2021 г., но он «принимает к сведению решение НКР».