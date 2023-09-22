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Представители армян Карабаха встретились с властями Азербайджана

Будущее армянского населения по-прежнему неясно
Нурлан Гасымов
В Карабахе начался путь к мирному урегулированию / ROMAN ISMAYILOV / EPA / ТАСС

В азербайджанском городе Евлахе 21 сентября прошли переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями Баку. Стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры, реинтеграции и организации деятельности местного армянского населения в рамках азербайджанского законодательства, говорится в заявлении администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во время встречи азербайджанская сторона согласилась в ближайшее время направить в регион топливо, продовольствие и оказать гуманитарную помощь местному населению.

Азербайджанскую сторону на переговорах представлял ответственный за контакты с армянскими жителями депутат милли меджлиса (парламента) Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента на перешедших под контроль страны территориях в Нагорном Карабахе Башир Гаджиев, а также сотрудник этого спецпредставительства Илькин Султанов. От карабахских армян присутствовал депутат парламента непризнанной республики Давид Мелкумян и представитель местных властей Сергей Мартиросян. В здании администрации исполнительной власти Евлахского района, где проходили переговоры, находились еще четыре офицера российского миротворческого контингента.

Сразу после окончания встречи советник главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвела Шахраманяна Давид Бабаян в интервью агентству Reuters заявил об отсутствии окончательного соглашения с Баку и о необходимости согласования деталей.

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В то же время представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в разговоре с телеканалом Sky News Arabia заявил, что решить все проблемы между армянами и азербайджанцами за одну встречу невозможно. «На встрече обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. Думаем, что этот диалог может позитивно сказаться на мирном процессе между Ереваном и Баку. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды», – сказал он и добавил, что дальнейшая судьба карабахских армян является внутренним делом Азербайджана.

Переговоры в Евлахе прошли сразу после того, как власти непризнанной НКР согласились разоружить свои формирования и прекратить сопротивление. Позже МИД Армении в своем заявлении допустил, что карабахские армяне теоретически могут жить под управлением Азербайджана при условии налаживания диалога между Баку и Степанакертом (Ханкенди). При этом премьер-министр страны Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что Ереван не принимал участия в подготовке соглашения о прекращении огня, а вооруженные силы страны не присутствуют на территории непризнанной республики с лета 2021 г., но он «принимает к сведению решение НКР».

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Боевые действия вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 19 сентября. В ходе наступления, по данным минобороны Азербайджана, азербайджанская армия взяла под свой контроль 60 боевых позиций противника. Всего в результате конфликта, как сообщает экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, погибло более 200 армянских военных и мирных жителей, ранено 400 человек, а 7000 было эвакуировано. По сообщению Минобороны России, около 6000 армянских беженцев прибыли в базовый лагерь российских миротворцев. Потери с азербайджанской стороны пока не известны.

Нагорный Карабах на протяжении более 30 лет находился вне правового поля Азербайджана, поэтому Баку в текущих условиях будет крайне сложно проводить процесс реинтеграции региона, считает эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, азербайджанские власти с момента окончания второй карабахской войны до сих пор не обнародовали план или общие параметры работы на этом направлении и не ясно, как они собираются выстраивать коммуникацию с местными властями и армянским населением. «Все это время НКР жила самодостаточно со своей выстроенной социальной структурой и иерархией», – заметил эксперт.

В случае роспуска государственных институтов в регионе может образоваться вакуум власти, который может только усугубить ситуацию, продолжает Притчин: «Возникнет проблема документооборота, организации работы местного самоуправления, работы коммунальных служб. Поэтому для гармоничной интеграции региона Баку будет вынужден тесно работать не только с лидерами общин, но и с бывшим руководством как с носителями институциональной памяти, если азербайджанцы заинтересованы оставить большую часть армянского населения в Карабахе».

По словам члена Российско-азербайджанского экспертного совета Рафика Исмаилова, роспуск институтов госвласти НКР – вопрос решенный, а стороны лишь обсуждают детали реинтеграции армянского населения в политико-административную систему Азербайджана. При этом эксперт не исключил, что текущие власти по инерции какое-то время продолжат управлять регионом. «В Евлахе произошла ознакомительная предварительная встреча, которая обозначила вектор дальнейших переговоров. На повестке решение гуманитарных вопросов с дальнейшим выходом на обсуждение культурных прав армянского населения, трансформации системы госуправления и коммунальной службы в регионе, добавил Исмаилов.

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