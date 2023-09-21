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Алиев в беседе с Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев

Семьям погибших окажут материальную помощь
Инна Гресева
Пресс – служба президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, сообщили в Кремле.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Алиев «принёс извинения и выразил глубокие соболезнования» в связи с гибелью российский миротворцев в Карабахе 20 сентября. По данному факту проведут «тщательное расследование», виновные будут наказаны. Алиев заявил, что Азербайджан готов оказать материальную помощь семьям погибших.

В ходе беседы стороны подчеркнули важность реализации договоренностей о прекращении боевых действий в Карабахе, уточнили в Кремле. «Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе», – говорится в сообщении.

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Путин в разговоре сделал акцент на обеспечении прав и безопасности армянского населения, Азербайджан готов взаимодействовать по этому вопросу с российскими миротворцами. Вместе с этим лидеры условились активизировать работу по переговорам в русле трехсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 гг. Как отметили в Кремле, в первую очередь речь идет о разблокировании транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного договора.

20 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев. Их автомобиль был обстрелян вблизи села Джанйатаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.

Число погибших, как и их имена, министерство не сообщало. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские миротворцы погибли ради мира в этом регионе. Она отметила, что «черная неблагодарность» не омрачит их подвиг.

Вечером 20 сентября Минобороны Азербайджана выразило сожаление и принесло соболезнования командованию и семьям погибших миротворцев.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев.

21 сентября в Евлахе прошла встреча делегаций армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. В ходе переговоров стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Они состоялись при посредничестве руководства российского миротворческого контингента. Ранее в Кремле отмечали, что российские военные четко выполняют поставленные задачи и помогают мирному населению и беженцам. В частности, об этом говорилось в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 20 сентября.

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