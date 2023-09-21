Алиев в беседе с Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев

Путин в разговоре сделал акцент на обеспечении прав и безопасности армянского населения, Азербайджан готов взаимодействовать по этому вопросу с российскими миротворцами. Вместе с этим лидеры условились активизировать работу по переговорам в русле трехсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 гг. Как отметили в Кремле, в первую очередь речь идет о разблокировании транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного договора.