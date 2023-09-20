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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пашиняна

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поприветствовал договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщил Кремль.

Телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся вечером 20 сентября по инициативе армянского лидера.

«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», – пояснили в Кремле.

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Переговоры между Баку и Степанакертом, запланированные на завтра, состоятся при посредничестве руководства российского миротворческого контингента. Российские военные «четко» выполняют поставленные задачи и помогают мирному населению и беженцам, говорится в сообщении Кремля.  

Ранее о телефонном разговоре сообщили в пресс-службе Пашиняна. Там отметили, что стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Также Путин и Пашинян «коснулись вопросов армянско-российской повестки дня».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Это подтвердили в оборонных ведомствах Азербайджана и России.

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20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации пообещал обеспечить все права проживающих в Нагорном Карабахе армян, выразив уверенность в том, что скоро те увидят перемены к лучшему. Баку, по его словам, готов реализовать различные социальные программы в регионе и уже активно восстанавливает территории Карабаха, перешедшие под его контроль осенью 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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