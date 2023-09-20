Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пашиняна

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации пообещал обеспечить все права проживающих в Нагорном Карабахе армян, выразив уверенность в том, что скоро те увидят перемены к лучшему. Баку, по его словам, готов реализовать различные социальные программы в регионе и уже активно восстанавливает территории Карабаха, перешедшие под его контроль осенью 2020 г.