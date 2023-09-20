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Песков: пока нет оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе

Ведомости

Оснований говорить об «этнических чистках» в Нагорном Карабахе нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Пока нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что Москва рассчитывает, что Баку не будет бить по гражданским целям, как обещал, все права мирных жителей Карабаха должны соблюдаться.

«РФ признает, что ситуация в Карабахе сейчас – внутреннее дело Азербайджана», – подчеркнул представитель Кремля.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной республике сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в Минобороны России.

После начала мероприятий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал «наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха». «Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», – сказал он в видеообращение. Вместе с этим посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян обвинил европейских и американских лидеров в терпимом отношении к «военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном».

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что утверждения Армении о якобы «этнических чистках» в Карабахе «категорически неприемлемы», пишут «РИА Новости». Гаджиев отметил, что Баку устанавливает различные каналы коммуникаций с армянским населением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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