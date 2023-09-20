Песков: пока нет оснований говорить об «этнических чистках» в Карабахе

После начала мероприятий премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал «наземную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха». «Армения никому не давала мандата на проведение этнических чисток в Нагорном Карабахе», – сказал он в видеообращение. Вместе с этим посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян обвинил европейских и американских лидеров в терпимом отношении к «военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном».