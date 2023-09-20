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Володин: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана

Ведомости

Ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана, поскольку Армения признала его территориальную целостность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В октябре 2022 г. в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 г. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик», – написал спикер в Telegram.

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Договоренность достигнута при посредничестве российского миротворческого контингента

Он подчеркнул, что таким образом Ереван согласился, что Карабах является территорией, подконтрольной Баку. После этого, в мае 2023 г., это было повторно подтверждено в Брюсселе, продолжает он.

«Где территории двух стран были обозначены с точностью до квадратного километра. Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Нагорном Карабахе – это внутреннее дело Азербайджана», – отметил Володин.

Володин добавил, что сейчас важно, чтобы права и безопасность населения Карабаха были обеспечены. «Российские миротворцы делают все необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха», – заключил спикер.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в Минобороны России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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