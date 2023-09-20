Володин: ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана

«В октябре 2022 г. в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 г. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик», – написал спикер в Telegram.