Армения обвинила США и ЕС в терпимом отношении к «этническим чисткам» в Карабахе

После начала боевых действий 19 сентября Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны подчеркнули «необходимость применения международных механизмов для деэскалации». Премьер-министр Армении также созвонился с президентом Франции, который подтвердил намерение Парижа созвать заседание СБ ООН. Боррель осудил эскалацию конфликта и призвал Азербайджан прекратить военные действия. Мишель также заявил, что необходимо обеспечить возможность диалога между Баку и карабахскими армянами, для начала прекратив огонь.