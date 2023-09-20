Армения обвинила США и ЕС в терпимом отношении к «этническим чисткам» в Карабахе
Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян обвинил европейских и американских лидеров в терпимом отношении к ситуации в Нагорном Карабахе, где, по его мнению, Азербайджан проводит «этническую чистку». Об этом он написал в соцсети X.
Марукян опубликовал фото аэропорта, на котором запечатлено множество людей. В посте он отметил аккаунты президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эмануэля Макрона, председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы евродипломатии Жозепа Борреля.
«Это аэропорт Степанакерта, куда собираются люди из сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Вы это терпите @POTUS, @SecBlinken, @EmmanuelMacron, @eucopresident, @JosepBorrellF», – написал Марукян.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной республике сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в Минобороны России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Он также выразил надежду, что право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах будет обеспечиваться Россией.
После начала боевых действий 19 сентября Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны подчеркнули «необходимость применения международных механизмов для деэскалации». Премьер-министр Армении также созвонился с президентом Франции, который подтвердил намерение Парижа созвать заседание СБ ООН. Боррель осудил эскалацию конфликта и призвал Азербайджан прекратить военные действия. Мишель также заявил, что необходимо обеспечить возможность диалога между Баку и карабахскими армянами, для начала прекратив огонь.
19 сентября Марукян заявил, что пришла «очередь США решать, какие меры могут быть использованы» для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.