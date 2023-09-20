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Политика

Армения обвинила США и ЕС в терпимом отношении к «этническим чисткам» в Карабахе

Ведомости

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян обвинил европейских и американских лидеров в терпимом отношении к ситуации в Нагорном Карабахе, где, по его мнению, Азербайджан проводит «этническую чистку». Об этом он написал в соцсети X.

Марукян опубликовал фото аэропорта, на котором запечатлено множество людей. В посте он отметил аккаунты президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Франции Эмануэля Макрона, председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Это аэропорт Степанакерта, куда собираются люди из сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Вы это терпите @POTUS, @SecBlinken, @EmmanuelMacron, @eucopresident, @JosepBorrellF», – написал Марукян.

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной республике сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в Минобороны России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Он также выразил надежду, что право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах будет обеспечиваться Россией.

После начала боевых действий 19 сентября Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого стороны подчеркнули «необходимость применения международных механизмов для деэскалации». Премьер-министр Армении также созвонился с президентом Франции, который подтвердил намерение Парижа созвать заседание СБ ООН. Боррель осудил эскалацию конфликта и призвал Азербайджан прекратить военные действия. Мишель также заявил, что необходимо обеспечить возможность диалога между Баку и карабахскими армянами, для начала прекратив огонь.

19 сентября Марукян заявил, что пришла «очередь США решать, какие меры могут быть использованы» для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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