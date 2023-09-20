Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Нагорного Карабаха. Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанаркете и Баку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», – сказал президент на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.
Он заверил, что проинформирует Ван И по ситуации на украинском направлении и в сфере азербайджано-карабахского и азербайджано-армянского урегулирования.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной НКР сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев. Позже это подтвердили в Минобороны России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интенсивность военных действий в Нагорном Карабахе после прекращения огня снизилась. Он также выразил надежду, что право армян Нагорного Карабаха жить в своих домах будет обеспечиваться Россией.