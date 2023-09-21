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Завершилась встреча армян Карабаха и представителей Азербайджана в Евлахе

Ведомости

В Евлахе закончилась встреча делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщает агентство АПА.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. От Азербайджана на встрече присутствовали назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Армянских жителей региона представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Также на встрече присутствовал представитель российских миротворцев.

Ранее сегодня делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в сопровождении российских миротворцев в Евлах. О готовности провести встречу сообщила 19 сентября администрация президента Азербайджана после того, как власти непризнанной республики призвали Баку сесть за стол переговоров.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.

В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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