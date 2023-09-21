Завершилась встреча армян Карабаха и представителей Азербайджана в Евлахе
В Евлахе закончилась встреча делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщает агентство АПА.
В ходе переговоров стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. От Азербайджана на встрече присутствовали назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.
Армянских жителей региона представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Также на встрече присутствовал представитель российских миротворцев.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.