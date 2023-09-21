Завершилась встреча армян Карабаха и представителей Азербайджана в Евлахе

В ходе переговоров стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. От Азербайджана на встрече присутствовали назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.