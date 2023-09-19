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Политика

В Баку заявили о готовности встретиться с армянским населением Карабаха

Ведомости

Представители Баку готовы встретиться с армянским населением Нагорного Карабаха в городе Евлах, сообщила администрация президента Азербайджана.

«В связи с призывом незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к "началу переговоров" администрация президента Азербайджанской республики <...> заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны», – приводит сообщение ТАСС.

19 сентября минобороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В ведомстве указали на рост напряженности в Карабахе из-за «систематических обстрелов» со стороны Армении, минирования территорий, а также на усиление Ереваном боевых позиций личным составом и вооружением.

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Ереван осудил действия Баку и назвал их «широкомасштабной агрессией». Там заявили, что вооруженные силы республики и военная техника не дислоцируются в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала стороны прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в свою очередь о работе над согласованием переговоров с Арменией и Азербайджаном, по его словам, возможны «контакты на высшем уровне».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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