Делегация армян Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана
Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах на встречу с представителями властей Азербайджана. Об этом сообщает агентство Trend.
Отмечается, что делегацию сопровождают российские миротворцы. В Евлахе проходит встреча с армянами Карабаха по «вопросам реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», пишет агентство.
О готовности провести встречу с армянским населением Нагорного Карабаха в Евлахе 19 сентября сообщила администрация президента Азербайджана после того, как власти непризнанной республики призвали Баку сесть за стол переговоров.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. На следующий день непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
Днем 20 сентября омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщила, что за время обстрелов в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Семь из них – мирные жители, в том числе два ребенка. Ранения получили более 200 человек, в том числе 35 представителей мирного населения, 13 из которых – дети. Позже в офисе уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна в Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших и свыше 400 пострадавших.