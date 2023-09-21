Генпрокуратура Азербайджана возбудила дела из-за гибели российских миротворцев
Генеральный прокурор Азербайджана возбудил уголовные дела по двум инцидентам, в результате которых погибли шесть российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба ведомства.
В одном случае речь идет об обстреле автомобиля российских миротворцев 20 сентября вблизи села Джанйятаг, о котором ранее сообщало Минобороны РФ. Это произошло, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.
В Генпрокуратуре Азербайджана рассказали, что погибли пять российских военнослужащих. По версии ведомства, азербайджанские военные из-за «сложного рельефа» и погодных условий «ошибочно» приняли автомобиль миротворцев за транспорт армянских вооруженных формирований и открыли по нему стрельбу.
Второй эпизод также произошел 20 сентября на территории того же села. Как пояснили в ведомстве, в этот раз «Камаз» российских миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». В результате обстрела один военнослужащий миротворческого контингента погиб, еще один был ранен.
В ведомстве подчеркнули, что российская и азербайджанская стороны договорились о тесном сотрудничестве при проведении расследования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также рассказывал, что в связи с гибелью миротворцев проводится расследование.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что были задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев. Также сообщалось об отстранении командира корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого могут быть причастны к произошедшему.
21 сентября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которого Алиев принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев. Он пообещал, что по данному факту проведут «тщательное расследование», виновные будут наказаны. Алиев заявил, что Азербайджан готов оказать материальную помощь семьям погибших.
Вечером 20 сентября соболезнования командованию и семьям погибших в Карабахе российских военных выразило и минобороны Азербайджана.