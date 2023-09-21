Генпрокуратура Азербайджана возбудила дела из-за гибели российских миротворцев

Второй эпизод также произошел 20 сентября на территории того же села. Как пояснили в ведомстве, в этот раз «Камаз» российских миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». В результате обстрела один военнослужащий миротворческого контингента погиб, еще один был ранен.