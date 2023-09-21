СМИ: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе
Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.
«Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сказал он.
Кроме того, по данным собеседника агентства, командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, «подчиненные которого виновны в гибели» российских военнослужащих, отстранен от обязанностей.
20 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев. Их автомобиль был обстрелян вблизи села Джанятаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.
Число погибших, как и их имена, министерство не сообщало. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов. Пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщила о гибели замкомандующего российскими миротворцами в регионе Ивана Ковгана.
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших. 21 сентября президент республики Ильхам Алиев принес президенту РФ Владимиру Путину извинения в связи с инцидентом. В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров подчеркнули, что по данному факту будет проведено «тщательное расследование», виновные понесут наказание. По словам Алиева, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.