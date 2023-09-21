СМИ: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших. 21 сентября президент республики Ильхам Алиев принес президенту РФ Владимиру Путину извинения в связи с инцидентом. В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров подчеркнули, что по данному факту будет проведено «тщательное расследование», виновные понесут наказание. По словам Алиева, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.