В Кремле сообщили о проведении следствия после гибели миротворцев в Карабахе

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. <...> Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие», – рассказал он.