В Кремле сообщили о проведении следствия после гибели миротворцев в Карабахе
После гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, детали произошедшего пока неизвестны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. <...> Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие», – рассказал он.
Песков также напомнил, что Алиев принес извинения Путину в связи с гибелью российских миротворцев, а в Азербайджане были задержания в связи с произошедшим.
20 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев. Их автомобиль был обстрелян вблизи села Джанятаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.
Число погибших, как и их имена, министерство не сообщало. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов. Пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщила о гибели замкомандующего российскими миротворцами в регионе Ивана Ковгана.
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших. 21 сентября президент республики Ильхам Алиев принес президенту РФ Владимиру Путину извинения в связи с инцидентом. В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров подчеркнули, что по данному факту будет проведено «тщательное расследование», виновные понесут наказание. По словам Алиева, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.