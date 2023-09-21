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Политика

В Кремле сообщили о проведении следствия после гибели миротворцев в Карабахе

Ведомости

После гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, детали произошедшего пока неизвестны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. <...> Мы пока не знаем все детали этого, но по крайней мере ведется следствие», – рассказал он.

Песков также напомнил, что Алиев принес извинения Путину в связи с гибелью российских миротворцев, а в Азербайджане были задержания в связи с произошедшим.

20 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев. Их автомобиль был обстрелян вблизи села Джанятаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Все военнослужащие, которые были в автомобиле, погибли.

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Число погибших, как и их имена, министерство не сообщало. По данным главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, при обстреле погибли пятеро российских бойцов. Пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщила о гибели замкомандующего российскими миротворцами в регионе Ивана Ковгана.

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования командованию и семьям погибших. 21 сентября президент республики Ильхам Алиев принес президенту РФ Владимиру Путину извинения в связи с инцидентом. В Кремле по итогам телефонного разговора двух лидеров подчеркнули, что по данному факту будет проведено «тщательное расследование», виновные понесут наказание. По словам Алиева, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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