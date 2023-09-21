Пашинян заявил, что не пытается возложить ответственность на Россию за Карабах

В Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе и «упреки» со стороны Армении в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными.