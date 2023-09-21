Пашинян заявил, что не пытается возложить ответственность на Россию за Карабах
Ереван не пытается возложить ответственность за Нагорный Карабах на Россию, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».
Армянский премьер отметил, что Ереван готов нести «свою долю ответственности» за происходящее в регионе.
Пашинян ранее заявлял о якобы ответственности России за конфликт в Карабахе. Также в Армении обвинили в терпимости европейских и американских лидеров. Об этом заявлял посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.
Российские власти подчеркивали, что юридически Ереван признал Карабах территорией Азербайджана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что осенью 2022 г. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 г.
«Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик», – уточнял спикер.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
В Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе и «упреки» со стороны Армении в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными.