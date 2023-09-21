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Пашинян заявил, что не пытается возложить ответственность на Россию за Карабах

Ведомости

Ереван не пытается возложить ответственность за Нагорный Карабах на Россию, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет «Sputnik Армения».

Армянский премьер отметил, что Ереван готов нести «свою долю ответственности» за происходящее в регионе.

Пашинян ранее заявлял о якобы ответственности России за конфликт в Карабахе. Также в Армении обвинили в терпимости европейских и американских лидеров. Об этом заявлял посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

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Российские власти подчеркивали, что юридически Ереван признал Карабах территорией Азербайджана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что осенью 2022 г. Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 г. 

«Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик», – уточнял спикер.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

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В Кремле заявляли, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого отмечал, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе и «упреки» со стороны Армении в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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