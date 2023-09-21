Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается
Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления с обращением к согражданам.
«Информация о том, что азербайджанские войска в Степанакерте, не соответствует действительности. Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня ряд армянский СМИ сообщили о нарушении Азербайджаном договоренности о прекращении огня и возобновлении обстрелов Степанакерта. В минобороны Азербайджана эту информацию опровергли.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера, необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождали российские миротворцы. «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на заявление администрации президента Азербайджана пишет, что Баку передал представителям армянской делегации план по реинтеграции.