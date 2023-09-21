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Политика

Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается

Ведомости

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления с обращением к согражданам.

«Информация о том, что азербайджанские войска в Степанакерте, не соответствует действительности. Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня ряд армянский СМИ сообщили о нарушении Азербайджаном договоренности о прекращении огня и возобновлении обстрелов Степанакерта. В минобороны Азербайджана эту информацию опровергли

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера, необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 

В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев. 

Ранее по теме: Песков указал на предпосылки для заключения мирного договора по Карабаху

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождали российские миротворцы. «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на заявление администрации президента Азербайджана пишет, что Баку передал представителям армянской делегации план по реинтеграции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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