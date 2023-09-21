Песков указал на предпосылки для заключения мирного договора по Карабаху
Кремль считает, что вопрос принадлежности Карабаха решен, есть предпосылки для подписания Баку и Ереваном мирного договора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что сейчас никто не возьмется обозначать сроки выхода на мирный договор, но основной вопрос принадлежности Карабаха решен. Представитель Кремля добавил, что осталось много технических моментов до того, как «будет финализирована работа над этим договором»
«Но все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую», – отметил Песков (цитата по ТАСС).
Кремль исходит из того, что будут созданы условия для прекращения огня в Карабахе, а также предприняты меры для возвращения переселенных. Песков пояснил, что конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет, стороны договорились активизироваться по этому вопросу.
Днем 21 сентября президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого был сделан акцент на обеспечении прав и безопасности армянского населения. Баку готов взаимодействовать по этому вопросу с российскими миротворцами. Вместе с этим лидеры условились активизировать работу по переговорам в русле трехсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 гг. Как отметили в Кремле, в первую очередь речь идет о разблокировании транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного договора.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Уже 20 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщили о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев.
21 сентября в Евлахе прошла встреча делегаций армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. В ходе переговоров стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.