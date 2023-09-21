Песков указал на предпосылки для заключения мирного договора по Карабаху

Днем 21 сентября президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого был сделан акцент на обеспечении прав и безопасности армянского населения. Баку готов взаимодействовать по этому вопросу с российскими миротворцами. Вместе с этим лидеры условились активизировать работу по переговорам в русле трехсторонних договорённостей на высшем уровне 2020–2022 гг. Как отметили в Кремле, в первую очередь речь идет о разблокировании транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного договора.