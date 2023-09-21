СМИ: Баку на встрече в Евлахе передал делегации армян план по реинтеграции

Представители Карабаха попросили помочь с топливом и продовольствием. Уточняется, что азербайджанская сторона планирует в ближайшее время оказать им гуманитарную поддержку и обеспечить топливом. Также, пишет издание, на встрече была подчеркнута необходимость мер по разоружению и передаче техники.