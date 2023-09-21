СМИ: Баку на встрече в Евлахе передал делегации армян план по реинтеграции
На встрече в Евлахе Баку передал представителям армянской делегации план по реинтеграции, пишет «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на заявление администрации президента Азербайджана по итогам переговоров.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана, подчеркивается в заявлении. Там также сказано, что переговоры прошли «в позитивном и конструктивном ключе».
Представители Карабаха попросили помочь с топливом и продовольствием. Уточняется, что азербайджанская сторона планирует в ближайшее время оказать им гуманитарную поддержку и обеспечить топливом. Также, пишет издание, на встрече была подчеркнута необходимость мер по разоружению и передаче техники.
Встреча в Евлахе состоялась 21 сентября. От Азербайджана на встрече присутствовали назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахе, Рамин Мамедов, заместитель спецпредставителя президента Азербайджана Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов. Армянских жителей региона представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян. Также на встрече присутствовал представитель российских миротворцев.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.