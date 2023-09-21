Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле Степанакерта
Сообщения об обстрелах Степанакерта являются фейками. Об этом заявило минобороны Азербайджана.
«Размещенная на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях информация о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – "Ведомости"), не соответствует действительности и является дезинформацией», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня «Арменпресс» сообщило, что Баку нарушил договоренность о прекращении огня и возобновил обстрелы Степанакерта из различных видов огнестрельного оружия. Издание со ссылкой на полицию МВД Нагорного Карабаха пишет, что выстрелы слышны в центре города. В ведомстве призвали жителей оставаться в убежищах.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
Сегодня, 21 сентября, в Евлахе проходят переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождают российские миротворцы.