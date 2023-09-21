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Политика

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле Степанакерта

Ведомости

Сообщения об обстрелах Степанакерта являются фейками. Об этом заявило минобороны Азербайджана.

«Размещенная на некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях информация о том, что Вооруженные Силы Азербайджана якобы перешли в наступление в направлении Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – "Ведомости"), не соответствует действительности и является дезинформацией», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня «Арменпресс» сообщило, что Баку нарушил договоренность о прекращении огня и возобновил обстрелы Степанакерта из различных видов огнестрельного оружия. Издание со ссылкой на полицию МВД Нагорного Карабаха пишет, что выстрелы слышны в центре города. В ведомстве призвали жителей оставаться в убежищах.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 

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В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев. 

Сегодня, 21 сентября, в Евлахе проходят переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождают российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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