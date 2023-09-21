Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле Степанакерта

Ранее сегодня «Арменпресс» сообщило, что Баку нарушил договоренность о прекращении огня и возобновил обстрелы Степанакерта из различных видов огнестрельного оружия. Издание со ссылкой на полицию МВД Нагорного Карабаха пишет, что выстрелы слышны в центре города. В ведомстве призвали жителей оставаться в убежищах.