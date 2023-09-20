Кремль прокомментировал обвинения Еревана по Нагорному Карабаху
Россия не принимает «упреки» со стороны Армении, обвинения в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории», – сказал он.
Песков добавил, что в Кремле исходят из двух основных критериев: трехсторонние договоренности от 2021 и 2022 г., а также признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном границ Азербайджана по 1991 г.
«Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными», – сказал пресс-секретарь, уточнив, что Россия продолжит контакты с армянской и азербайджанской сторонами. Кроме того, Москва продолжит контакты с армянами в Карабахе.
Сейчас Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора президента Владимира Путина и Пашиняна. Переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируются, добавил Песков.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите Нагорного Карабаха, установленные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. По его словам, Москва якобы знала о планах Азербайджана еще в начале сентября. В МИД РФ заявляли, что Баку проинформировал Москву за несколько минут до начала боевых действий.
Днем 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Сегодня, 20 сентября, в непризнанной НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев.