Кремль прокомментировал обвинения Еревана по Нагорному Карабаху

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите Нагорного Карабаха, установленные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. По его словам, Москва якобы знала о планах Азербайджана еще в начале сентября. В МИД РФ заявляли, что Баку проинформировал Москву за несколько минут до начала боевых действий.