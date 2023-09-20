Газета
Политика

Кремль прокомментировал обвинения Еревана по Нагорному Карабаху

Ведомости

Россия не принимает «упреки» со стороны Армении, обвинения в невыполнении обязательств миротворческого контингента являются беспочвенными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории», – сказал он.

Песков добавил, что в Кремле исходят из двух основных критериев: трехсторонние договоренности от 2021 и 2022 г., а также признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном границ Азербайджана по 1991 г.

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня

Договоренность достигнута при посредничестве российского миротворческого контингента

«Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными», – сказал пресс-секретарь, уточнив, что Россия продолжит контакты с армянской и азербайджанской сторонами. Кроме того, Москва продолжит контакты с армянами в Карабахе.

Сейчас Кремль ожидает согласования сроков телефонного разговора президента Владимира Путина и Пашиняна. Переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируются, добавил Песков.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите Нагорного Карабаха, установленные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. По его словам, Москва якобы знала о планах Азербайджана еще в начале сентября. В МИД РФ заявляли, что Баку проинформировал Москву за несколько минут до начала боевых действий.

Днем 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя». Сегодня, 20 сентября, в непризнанной НКР сообщили о достижении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при посредничестве российских миротворцев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных