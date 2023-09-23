Алиев заявил о более благоприятных условиях для мира между Баку и Ереваном
После «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.
«Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сообщили в пресс-службе главы республики.
Алиев на встрече также отметил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные – «будут обеспечены».
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, власти непризнанного Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.
В Карабахе остаются российские миротворцы. Они оказывают помощь местному населению, обеспечивают доставку гуманитарных грузов, сообщали в Минобороны. В частности, 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана при посредничестве миротворческого контингента.
20 сентября произошли два инцидента с обстрелом российских миротворцев в Карабахе. Из-за обстрела военными Азербайджана погибли пять военнослужащих, гибель еще одного человека в генпрокуратуре Азербайджана связали с действиями «неустановленных членов незаконных армянских формирований». Баку официально принес извинения Москве за произошедшее и пообещал провести расследование.