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Алиев заявил о более благоприятных условиях для мира между Баку и Ереваном

Ведомости

После «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

«Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сообщили в пресс-службе главы республики.

Алиев на встрече также отметил, что все права армянского населения Карабаха – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные – «будут обеспечены».

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19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, власти непризнанного Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.

В Карабахе остаются российские миротворцы. Они оказывают помощь местному населению, обеспечивают доставку гуманитарных грузов, сообщали в Минобороны. В частности, 21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана при посредничестве миротворческого контингента.

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20 сентября произошли два инцидента с обстрелом российских миротворцев в Карабахе. Из-за обстрела военными Азербайджана погибли пять военнослужащих, гибель еще одного человека в генпрокуратуре Азербайджана связали с действиями «неустановленных членов незаконных армянских формирований». Баку официально принес извинения Москве за произошедшее и пообещал провести расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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