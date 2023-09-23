В Карабах прибыли иностранные военные атташе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе призвал ввести туда миротворцев с мандатом организации, что позволит обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Помимо этого, Мирзоян призвал Совет Безопасности ООН «осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе тех, что касаются защиты мирных граждан».