Военные Карабаха начали сдавать оружие при посредничестве миротворцев России
Военные Нагорного Карабаха начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 22 сентября сдано: шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5000 боеприпасов», – говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в расположении российских миротворцев продолжают оставаться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. «Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», – сообщили в Минобороны.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже эту информацию подтвердило Минобороны РФ.
В Кремле отмечали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.