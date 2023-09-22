Военные Карабаха начали сдавать оружие при посредничестве миротворцев России

В Кремле отмечали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты гражданского населения Карабаха, а Москва находится в тесном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку.