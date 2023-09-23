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В Ереване несут цветы к посольству России после гибели миротворцев в Карабахе

Ведомости

Жители Еревана принесли цветы к посольству России в память о погибших российских миротворцах. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история все разложит по полочкам», – сказала одна из жительниц армянской столицы в интервью ТАСС.

По данным «Sputnik», среди пришедших к посольству был брат вратаря Романа Березовского Александр.

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20 сентября российские миротворцы подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана в Нагорном Карабахе. Погибли пять военнослужащих, гибель еще одного человека в генпрокуратуре Азербайджана связали с действиями «неустановленных членов незаконных армянских формирований». Баку официально принес извинения Москве за произошедшее.

За день до этого, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день власти Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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