В Ереване несут цветы к посольству России после гибели миротворцев в Карабахе
Жители Еревана принесли цветы к посольству России в память о погибших российских миротворцах. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям [погибших миротворцев], крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история все разложит по полочкам», – сказала одна из жительниц армянской столицы в интервью ТАСС.
По данным «Sputnik», среди пришедших к посольству был брат вратаря Романа Березовского Александр.
20 сентября российские миротворцы подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана в Нагорном Карабахе. Погибли пять военнослужащих, гибель еще одного человека в генпрокуратуре Азербайджана связали с действиями «неустановленных членов незаконных армянских формирований». Баку официально принес извинения Москве за произошедшее.
За день до этого, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день власти Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.