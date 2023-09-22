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МИД Азербайджана передал Лаврову извинения за гибель миротворцев

Ведомости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал извинения Москве в связи с гибелью миротворцев в Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», – написала Захарова в Telegram.

20 сентября российские миротворцы подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Машина с пятью военнослужащими подверглась атаке возле села Джанйятаг, когда миротворцы возвращались с наблюдательного поста. Все находящиеся в авто военные погибли.

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Второй случай произошел в тот же день, но, по заявлению генпрокуратуры Азербайджана, миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». Один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

В Баку пообещали расследовать произошедшее, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, власти Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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