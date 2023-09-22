МИД Азербайджана передал Лаврову извинения за гибель миротворцев
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым передал извинения Москве в связи с гибелью миротворцев в Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», – написала Захарова в Telegram.
20 сентября российские миротворцы подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Машина с пятью военнослужащими подверглась атаке возле села Джанйятаг, когда миротворцы возвращались с наблюдательного поста. Все находящиеся в авто военные погибли.
Второй случай произошел в тот же день, но, по заявлению генпрокуратуры Азербайджана, миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». Один военнослужащий погиб, еще один был ранен.
В Баку пообещали расследовать произошедшее, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день, 20 сентября, власти Карабаха объявили о прекращении огня и сдаче оружия.