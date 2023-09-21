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Политика

Полянский прокомментировал гибель российских миротворцев в Карабахе

Ведомости

Москва приняла к сведению готовность Баку расследовать гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации.

«Российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. <...> Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности», – сказал он.

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20 сентября российские миротворцы подверглись обстрелу со стороны военных Азербайджана. Первый инцидент произошел возле села Джанйятаг, когда военные возвращались с наблюдательного поста. Пять военнослужащих, которые были в автомобиле, погибли. В генпрокуратуре Азербайджана пояснили, что азербайджанские военные приняли автомобиль миротворцев за транспорт армянских военнослужащих «из-за сложного рельефа» и погодных условий.

Второй случай произошел возле того же населенного пункта, однако, по версии генпрокуратуры Азербайджана, миротворцев обстреляли «неустановленные члены незаконных армянских вооруженных формирований». Один военнослужащий погиб, еще один был ранен.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения своему российскому коллеге Владимиру Путину и пообещал, что по данному факту проведут «тщательное расследование».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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