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Дерипаска: мир потерял способность предотвращать кровопролития

Ведомости

Мир потерял способность договариваться, а политики только продолжают разжигать войны, потакая своим «жалким амбициям», заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска.

«В XXI в. мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития. Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей. Настоящий кризис глобальной безопасности», – написал бизнесмен в Telegram.

По его словам, вместо того,чтобы «хоть как-то остановить этот кровавый хаос», политики продолжают разжигать конфликты и войны, «потакая своим жалким амбициям».

«Такие огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы уже ничем – ни геополитикой, ни идеологией, ни религией. И эта родительская суббота не была спокойной», – добавил он. Предприниматель выразил соболезнования пострадавшим в Израиле и Нагорном Карабахе.

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Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. «Исламский джихад» присоединился к военной операции против Израиля, названной ХАМАС «Наводнением Аль-Аксы». Ливанская группировка «Хезболла» также выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля.

В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 300 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. Также сообщалось о похищениях группировкой жителей и гостей Израиля. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали. В МИД РФ призвали палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь, остановить насилие и наладить при содействии международного сообщества переговорный процесс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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