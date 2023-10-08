Дерипаска: мир потерял способность предотвращать кровопролития

«Такие огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы уже ничем – ни геополитикой, ни идеологией, ни религией. И эта родительская суббота не была спокойной», – добавил он. Предприниматель выразил соболезнования пострадавшим в Израиле и Нагорном Карабахе.