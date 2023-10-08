Дерипаска: мир потерял способность предотвращать кровопролития
Мир потерял способность договариваться, а политики только продолжают разжигать войны, потакая своим «жалким амбициям», заявил основатель «Русала» Олег Дерипаска.
«В XXI в. мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития. Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей. Настоящий кризис глобальной безопасности», – написал бизнесмен в Telegram.
По его словам, вместо того,чтобы «хоть как-то остановить этот кровавый хаос», политики продолжают разжигать конфликты и войны, «потакая своим жалким амбициям».
«Такие огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы уже ничем – ни геополитикой, ни идеологией, ни религией. И эта родительская суббота не была спокойной», – добавил он. Предприниматель выразил соболезнования пострадавшим в Израиле и Нагорном Карабахе.
Утром 7 октября террористическая группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы Израиля. «Исламский джихад» присоединился к военной операции против Израиля, названной ХАМАС «Наводнением Аль-Аксы». Ливанская группировка «Хезболла» также выразила поддержку боевикам, нанеся удары на севере Израиля.
В результате военных действий, по официальным данным, погибли более 300 израильтян, ранения получили свыше 1800 человек. Также сообщалось о похищениях группировкой жителей и гостей Израиля. С палестинской стороны погибли свыше 200 жителей, около 1700 пострадали. В МИД РФ призвали палестинскую и израильскую стороны немедленно прекратить огонь, остановить насилие и наладить при содействии международного сообщества переговорный процесс.