Алиев допустил проведение в Грузии переговоров по урегулированию с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Тбилиси может пройти встреча с участием Армении по нормализации отношений Баку с Ереваном. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, пишет «РИА Новости».
«Если будет такая договоренность, представители наших соответствующих структур могут приехать в Грузию на двустороннюю или трехстороннюю встречу», — сказал Алиев.
Алиев ранее отказался от поездки в испанскую Гранаду, где 5 октября были запланированы его первые после «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Там армянский премьер подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
Глава Евросовета Шарль Мишель позднее заявил, что оба лидера согласились принять участие в трехсторонней встрече, которая пройдет в конце октября в Брюсселе.