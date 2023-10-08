Алиев допустил проведение в Грузии переговоров по урегулированию с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Тбилиси может пройти встреча с участием Армении по нормализации отношений Баку с Ереваном. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, пишет «РИА Новости».